В селе под Алуштой утонул мужчина

Тело мужчины нашли в море в районе пансионата «Береговое». Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В селе Малый Маяк под Алуштой на берег вытащили мертвого мужчину. Трагедия произошла вечером 5 августа.

В службу спасения обратились очевидцы, отдыхавшие недалеко от пансионата «Береговое». Тело нашли в море и вытянули на берег. Уже приехавшие сотрудники скорой медпомощи констатировали смерть.

Напомним, вечером 4 августа с пляжа Евпатории увезли в реанимацию 6-летнего мальчика. Малыш отдыхал на «Лазурном берегу» и решил искупаться. Безобидное желание поплескаться в воде закончилось трагедией: на расстоянии 3 метров от берега его накрыла волна.

Мальчика вытащили на берег живым и передали сотрудникам скорой медпомощи, которые с диагнозом неполное утопление отправили его в городскую больницу.

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