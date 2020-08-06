Коронавирус в Крыму: Плюс 39 случаев новой коронавирусной инфекции

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 5 августа зарегистрировали 39 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 - при скрининге здоровых лиц, - уточнил глава Крыма.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 1386 случаев коронавируса, 74 из них завезены из-за границы, 111 – из других регионов РФ. 1017 случаев выявили при обращении за медпомощью и по контакту с зараженными, еще 184 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровели за весь период 986 человек.

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