Туристов в Крыму не пускают на лечебные пляжи. Юрист рассказал, как быть в такой ситуации

Некоторые лечебные пляжи закрыты для посторонних отдыхающих Фото: Архив "КП"

В конфликте вокруг санатория «Форос», где охранник выгонял отдыхающих с лечебного пляжа нагайкой, до сих пор не нашли виноватых. Эксперт оценил скандал и рассказал, как избежать подобных ситуаций другим отдыхающим.

Многие санатории или пансионаты закрывают собственные территории пляжей по объективным причинам: в первую очередь, важна безопасность отдыхающих и постояльцев. Без справки о здоровье вас попросту не заселят в дома отдыха, а сейчас отдыхающим перед заселением необходимо показывать отрицательный тест на коронавирус. Доступ на лечебные пляжи осуществляется строго по пропускам.

Как отмечает крымский юрист Владимир Халаимов, обе стороны конфликта, касающегося пляжа санатория «Форос», не правы, потому что охранник не должен был использовать плетку, а отдыхающие могли бы и прислушаться к замечаниям казака.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЩИТ

В любом случае, на пляже должна размещаться конкретная информация на информационных стендах. На них всегда нужно обращать внимание как туристам, так и самой администрации санаториев. Данные необходимо менять каждый день и обязательно прикреплять лицензии о том, что пляж лечебный.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПРОВОКАЦИЯМ

Универсальной рекомендацией может стать совет не хамить и не повышать голос на людей при исполнении, - рассказывает юрист. - И в случае сомнения пытаться разобраться спокойно и со всеми нужными документами.

Что касается администрации и охраны самого санатория, то подобные ситуации должны решаться с привлечением правоохранительных органов. Казак не должен был доставать нагайку равносильно тому, что мужчина не должен был его провоцировать.

ЗАПРАШИВАЙТЕ ЛИЦЕНЗИЮ

В случае, если отдыхающих не пускают на территорию пляжа, а инфостендов с лицензиями нет, всегда можно запросить соответствующие документы у охраны или у администрации. При отсутствии документации напрямую обращаться в МВД, а не пытаться самостоятельно решить проблему.

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