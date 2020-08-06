С августа в Крыму можно будет отдохнуть со скидкой в 90%

Система «Фортуна» позволит туристам приобретать туры по скидке 90%. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Туристы, планирующие приехать в Крым, могут поучаствовать в акции «помоги мини-отелю перейти на круглогодичную работу и получи скидку 90% на тур».

Для этого потребуется приобрести путевку в легальный объекты размещения на сайте «Фортуна». Минкурортов региона обещала запустить его в августе.

В этой системе турист сможет выбрать населенный пункт, уровень размещения, тип питания, продолжительность отдыха и дату прибытия. И только после подтверждения своего заезда клиент узнает, какие мини-отель готовы его принять.

От участников рынка уже есть предложения в рамках этой программы. Первооткрывателем станет туроператор «Библио Глобус». Сейчас можно найти предложения от отелей в Крыму по цене от 300 рублей за сутки в номере, сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.

Крымским чиновникам и руководству компании «Библио Глобус» системой довольны. По их словам, с «Фортуной» накручивание цен на 100% при растущем спросе прекратится.

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