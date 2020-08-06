Льготный проезд по бесконтактным картам в Крыму начнется с 1 сентября

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С 1 сентября в Крыму электронная система проезда будет считывать льготы.

- Льготный проезд с 1 сентября будет предоставляться путем считывания бесконтактного электронного документа (банковской карты) платежной системы «МИР» специальными устройствами - валидаторами, - сообщила зампредседателя крымского правительства - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская Романовская и добавила, что это делается в рамках реализации проекта «Цифровая среда».

Чтобы подтвердить право на льготный проезд, крымчане должны обратиться по месту жительства в орган труда и соцзащиты или же подойти в отделение МФЦ. Нужно предоставить копию паспорта и льготного удостоверения, написать заявление и согласиться на обработку персональных данных.

По словам вице-премьера, в банк льготникам обращаться не нужно, поскольку банковская система будет привязана к льготной базе. Ограничений на количество льготных поездок нет.

Романовская добавила, что льготный проезд будет предоставляться даже при нулевом балансе карты.

- Законодательством не предусмотрено количество льготных поездок, таким образом, никаких сумм для их осуществления на карту зачисляться не будет, - заявила вице-премьер.

Если заявление на льготный проезд по бесконтактной системе будет подано после 1 сентября, то и предоставляться он начнет с даты подачи заявления.