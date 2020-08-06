Глава Крыма Сергей Аксенов наградил семилетнюю Дашу из Тулы за спасение тонущего в бассейне ребенка

Сергей Аксенов поблагодарил Дашу за проявленные смелость и героизм.

Семилетнюю Дашу Павлову из Тулы за героическое спасение тонущего мальчика наградил лично глава Крыма Сергей Аксенов.

- Ты молодец, настоящая героиня! Вся страна тобой гордится. Правильное воспитание – не задумывалась даже, не было времени на раздумье. Увидела, что произошло, и мгновенно отреагировала, смело бросилась в бой за спасение мальчика, - подчеркнул Аксенов на церемонии награждения.

Ей вручили путевку в «Артек» на следующий год с возможностью выбора наиболее удобной смены, денежный сертификат на покупку спортивной формы, сертификат в аквапарк, памятный знак, конфеты, игрушки.

Помимо этого, Сергей Аксенов поблагодарил родителей девочки за воспитание самоотверженного и бесстрашного человека, сообщает Крымское информационное агентство.

Напомним, инцидент произошел в поселке Уютном под Судаком 1 августа. Заметив тонущего в бассейне пятилетнего мальчика, девочка без раздумий бросилась в воду и не дала ребенку захлебнуться. Из бассейна тонущего малыша помог Даше вытащить подоспевший вовремя отец мальчика.

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