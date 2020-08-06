В Крыму за сутки зарегистрировали еще 39 человек случаев заражения COVID-19

За весь период от коронавируса скончалось 16 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки коронавирусом заразилось еще 39 человек. Из них 16 сами обратились за медпомощью, почувствовав неладное. 17 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, шестерых выявили при скрининге здоровых лиц.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1386 случаев новой коронавирусной инфекции. 74 из них завозные из-за границы, 111 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними. 1017 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 184 - при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.

За весь период успешно перенесли болезнь 986 человек, умерло – 16. В лабораториях за сутки проверили 3020 человек.

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