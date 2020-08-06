Экс-начальник водоканала Алупки заплатит штраф за получение взятки

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Бывшего начальника Алупкинской службы водопроводно-канализационного хозяйства ГУП «Водоканал ЮБК» признали виновным в получении взятки (часть 2 статьи 290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, Ялтинский городской суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей с лишением права в течение года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. Также экс-чиновнику запрещается работать в государственных унитарных предприятиях, связанных с осуществлением полномочий представителя власти, осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

По данным надзорного ведомства, подсудимый получил взятку в 30 тысяч рублей за помощь в ускорении процесса и беспрепятственного получения технических условий для присоединения земельного участка к системам водоснабжения и водоотведения «Водоканала ЮБК».

Напомним, экс-руководителя Алупкинской службы водоканала задержали сотрудники ФСБ в сентябре 2019 года. До того, как чиновника задержали, посредник получил от представителя второй стороны 60 тысяч рублей и передал часть денег начальнику службы.

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