В Симферополе и Севастополе 7 августа частично отключат электричество

Энергетики ремонтируют электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет электротока, потому что будет идти ремонт трансформаторных подстанций и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Аральская, 2, 4;

ул. Герцена, 2/13 (чет);

ул. Гоголя, 72-88 (чет) 73-83 (нечет);

ул. Дзюбанова, 12-36(чет) 15-39(нечет);

ул. Спера, 17-33/35(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Казачья, 1, 3, 4, 5, 6-А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

село Морозовка: пер. Ключевой, 6, 5-9; ул. Ключевая, 6-Б, 2-18, 3-А, 3-5, 7-17

с 7.00 до 16.00

село Орлиное: ул. Мазурца 1-21(нечет), 2-22(чет); ул. Макарова 2-18(чет),20-а; ул. Ореховая 4,10-16(чет),15,17,20-А, 20,21; ул. Платановая 1-29(нечет),2-26(чет); ул. Родниковская 1-А,2-А,2,3; ул. Солнечная 1-9(нечет),2-8(чет); ул. Тополиная 2-12(чет),3-15(нечет),15-А; ул. Тюкова 1-43(нечет),2-38(чет),30-А,47; ул. Учительская 2-10(чет),3,5; ул. Цветочная 1-25(нечет),2-14(чет); ул. Круговая 2; ул. Евгении Грунской 2-14(чет),7,9,11; ул. Каштановая 1-25(нечет),2-22(чет); ул. Коцюбы 1-21(нечет),2-18(чет), 18-А; ул. Молодежная 1,27,12-26(чет),32; ул. Полевая 6-14(чет),7-23(нечет),18,20,27,24-44(чет),43; ул. Предгорная 1-23(нечет),2-А,2-22(чет); ул. Тенистая 1-5(нечет),1-А,2-А,2,5-А,6,10,11,12,15-А,16-40(чет),17-29(нечет)

с 7.30 до 16.00

поселок Кача: ул. Первомайская

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