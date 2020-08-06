В крымских МФЦ услуги Госкомрегистра с 7 августа можно получить по предварительной записи

Причина в переходе Государственного комитета по госрегистрации и кадастру на новое программное обеспечение. Фото: официальный сайт ГБУ РК «МФЦ».

В крымских центрах «Мои документы» с 7 по 20 августа не смогут обслужить заявителей по услугам Росреестра. Помимо этого, услуги Госкомрегистра в МФЦ будут предоставляться только по предварительной записи.

Это связано с переходом Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру региона на новое программное обеспечение.

Руководство ГБУ РК «МФЦ» приносят жителям и гостям полуострова извинения за доставленные неудобства и обещают, что в октябре 2020 года увеличат время обслуживания заявителей.

Остальных услуг это не касается, отметили в пресс-службе ГБУ РК «МФЦ». Все консультации и услуги предоставляются и по предварительной записи, и по талонам электронной очереди в центрах.

Предварительную запись на получение услуг Госкомрегистра уже открыли.

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