В Крыму назвали причину сокращения финансирования региона

Минфин предложил сократить расходы на Крым в размере 20 млрд рублей

В условиях, когда идет сокращение всех программ в стране, даже военных, сокращение финансирования Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя было просто неизбежным.

- Можно спрогнозировать, что оба губернатора предпримут шаги, чтобы защитить свой регион от подобного сокращения. И в зависимости от того, насколько велик их аппаратный вес, будет успех этих действий, - заявил КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

Напомним, что Министерство финансов РФ намерено сократить финансирование Крыма. В частности, речь идет о программе «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя».

Уже в следующем году предполагается сократить государственную программу до 76,1 миллиарда - на 8,5 миллиарда рублей, а в 2022 году и вовсе «отрезать» 82,3 миллиарда, сократив расходы на 9,1 миллиарда рублей.

Одна из главных причин сокращения финансирования, по мнению Джараллы, это неполное освоение денег по программе ФЦП.

- Раньше у нас были проблемы в том, что денег не было, а сейчас проблема в том, что они не осваиваются. Прежде всего, это происходит из-за плохо подготовленной документации и с административными проблемами, - полагает политэксперт.

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