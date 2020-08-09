В Крыму от коронавируса за сутки умер один человек

Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки от коронавируса скончался один человек, сообщили в министерстве здравоохранения РК.

Всего в республике с начала развития пандемии скончались 17 человек. Выздоровели от коронавируса 1052 человека, в том числе 14 пациентов за последние сутки.

Напомним, что за 8 августа в Крыму зафиксировали 32 случая заражения коронавирусом. 18 заболевших обратились за медпомощью самостоятельно. 9 заболевших выявили среди контактных по раньше зарегистрированным случаям, пять – при скрининге здоровых лиц.

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