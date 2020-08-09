Где в Симферополе и районе не будет света 10 августа

В период с 8 до 17 часов будут происходить отключения электроснабжения Фото: Надежда ДАЦЮК

Некоторые улицы Симферополя и села около крымской столицы останутся 10 августа без света из-за проведения плановых капремонтов электрооборудования. Об этом сообщили в ГУП «Крымэнерго».

- В период с 8 до 17 часов будут происходить отключения электроснабжения. Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергообеспечение потребителей, - сообщили на госпредприятии.

Без света в Симферополе останутся жители улиц Герцена, Гоголя, Дзюбанова, Спера, Джанкойской, Ларионова, Ракетной, и Мелитопольской.

В селе Дубки будет проводиться ремонт на улицах Кичкине, Гаспринского и Бахтлы, в селе Укромное на улицах Мира, Дегтяря и Степной. В селе Каштановое не будет электроэнергии на улицах Садовая, Грибоедова, Богданова и в ФСН «Каштан»; в селе Живописное - в садовых товариществах «Дружба», «Факел» и «Труд», а также в Мирном на улице Белова и СОТ «Дзержинец».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50