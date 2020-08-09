В Симферополе и Севастополе 10 августа частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей электротока, потому что будет идти ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Герцена, 2/13 (чет)

ул. Гоголя, 72-88 (чет) 73-83 (нечет)

ул. Дзюбанова, 12-36(чет) 15-39(нечет)

ул. Спера, 17-33/35(нечет)

ул. Джанкойская, 85-105, 107-144, 146;

ул. Ларионова, 65-103 (нечет);

ул. Ракетная, 26, 17, 20-26 (чет)

ул. Мелитопольская, 97а-113 (нечет), 116-136 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Героев Сталинграда 15-21,24-А,47,50;

ул. Бориса Михайлова 2,6,3-А;

ул.Маршала Крылова 15-23;

ул. Правды 15-21;

ул. Пролетарская 15-23;

ул. Казачья 6,7;

ул. Маршала Блюхера 14-18;

пр. Генерала Острякова 192,194;

ул. Генерала Лебедя 32

поселок ГРЭС: ул. Каширская 1-А,1-Б,1-39(нечет); ул. Кустарниковая 1-5(нечет); ул. Турбинная 1-53(нечет),2,4; ул. Шатурская 1-11(нечет),2-28(чет),19-27(нечет); ул. Яблочкова 2-А,3,5-13(нечет),7-А,13-А,13-Б,4-38(чет); ул. Зеленогорская 1-61(нечет),2-А,2-26(чет),14-А,32-36(чет),59-Б; ул. Мысовая 1-9(нечет),2-14(чет); ул. Фарватерная 2-12(чет),3-9(нечет); ул. Линейная 1-5(нечет), 2-18(чет); ТСН «Тепловик»; ул. Ангарская 9-В,11-А.

с 7.30 до 16.00

туп. Горпищенко 5-13(нечет);

ул. Горпищенко 37,39-А,41,43,44,52,54,56;

ул. Семипалатинская 35

с 7.00 до 16.00

пос. 1-е отделение Золотой Балки: ул. Ахлестина 3-27(нечет),4-28(чет); ул. Лазурная 1-27(нечет),2-30(чет)

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