Температура воды в Крыму в Черном море 10 августа 2020: теплее всего на южном берегу региона

Самое теплое море сейчас у берегов Алушты и Севастополя. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая теплая вода сейчас на юге и востоке полуострова. Так, море прогрелось до 26 градусов на побережьях Алушты и Севастополя и в Керченском проливе.

На градус холоднее в районе Карадага и Ялты – 25 градусов. До того же значения поднялась температура воды Азовского моря.

Самую низкую температуру на юге синоптики фиксируют в Феодосии: там море прогрелось до 24 градусов.

На западном побережье вода прогрелась на градус. Так, в Евпатории и Черноморском регистрируют 25 и 24 градуса соответственно.

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