Погода в Крыму на 10 августа: сухо и тепло до +32

Жаркий день лучше всего провести на берегу моря. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, сохраняется и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем до +32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 31…33°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха до +30°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

Температура морской воды в Феодосии 24° в Алуште 26°, в Ялте 25°, в Севастополе 24…26°, в Евпатории 25° и в Черноморском 24°.

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