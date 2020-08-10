Погода в Крыму на 10 августа: сухо и тепло до +32

Жаркий день лучше всего провести на берегу моря.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, сохраняется и чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем до +32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 31…33°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха до +30°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.
Температура морской воды в Феодосии 24° в Алуште 26°, в Ялте 25°, в Севастополе 24…26°, в Евпатории 25° и в Черноморском 24°.
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