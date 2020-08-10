Крым поставил новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 9 августа зарегистрировали 48 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 17 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 - при скрининге здоровых лиц, - уточнил глава Крыма.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1990 человек.

Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 1517 коронавируса, 78 завезли из-за границы.

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