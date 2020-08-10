Под Бахчисараем второй день тушат горящий лес

Фото: 92.mchs.gov.ru

Спасатели локализовали пожар в Бахчисарайском районе поздно вечером 9 августа. По данным ГУ МЧС России по Республике Крым, сигнал о пожаре поступил в службу спасения в 17.40.

Возгорание леса произошло в селе Тенистое Бахчисарайского района. Ответственные службы отреагировали и прибыли на место, в тушении пожара приняли участие 159 человек и 35 единиц техники. Спасатели отмечают, что ликвидация огня осложнялась сильным порывистым ветром, который менял направление. Также затрудняла работу высокая температура воздуха.

В МЧС сообщили, что в 22.45 пожар был локализован, его площадь уточняется.

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