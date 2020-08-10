В Крыму за неделю спасатели потушили 118 пожаров

За 7 дней в Крыму трагически погибли три человека. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

За прошедшую неделю крымские спасатели потушили 118 пожаров, из которых 93 – возгорание сухой травы и мусора, не приведшее к трагическому итогу. За этот же период сотрудники МЧС по Крыму ликвидировали 8 лесных пожаров.

Помимо этого, за неделю произошло 7 ЧП на воде. Спасти удалось 8 человек, двое погибли.

В горно-лесной местности спасатели провели 8 поисково-спасательных операций. 13 человек спасли, один погиб, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

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