Погода в Крыму на 11 августа: сухо и тепло до +32

На полуострове в разгаре курортный сезон. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, сохранится и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29…31°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха до +32°.

Прогноз погоды по Керчи: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный до 14 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50