Температура воды в Крыму в Черном море 11 августа 2020: на побережьях Алушты и Севастополя на градус стало холоднее

У берегов Алушты и Севастополя море стало холоднее на градус.
Фото: Архив "КП"
По данным крымского гидрометцентра, у берегов Алушты и Севастополя море стало холоднее на градус – с 26 опустилась до 25 градусов. Те же температурные изменения произошли в Керченском проливе.
В районе Карадага и Ялты без изменений – вода сохраняет 25 градусов тепла. Такие же показатели фиксируют и в Азовском море.
Самая низкая температура моря на юге остается в Феодосии – 24 градуса.
На западном побережье без перемен. У берегов Евпатории вода прогрелась до 25 градусов, в Черноморском же – до 24 градусов.
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