Количество заболевших коронавирусом в Крыму растет: плюс 40 за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 10 августа обнаружили 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 13 зараженных выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные с территории Украины.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 539 человек. Всего в Крыму с нарастающим итогом зарегистрировали 1557 случаев коронавируса, 82 из них завезли из-за границы.

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