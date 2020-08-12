В Крыму за сутки коронавирус обнаружили у 38 человек

Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки коронавирус выявили у 38 человек. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

- 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 - при скрининге здорового населения, - сообщил он.

Всего с нарастающим итогом в Крыму зафиксировали 1595 случаев заражения коронавируса, 82 из них завезли из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1193 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 208 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

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