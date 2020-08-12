В Крыму в ближайшие сутки ухудшится погода

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В Крыму в течение дня и в течение суток 12 августа и во второй половине дня 13 августа ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили в ГУ МЧС по РК, объявлено штормовое предупреждение.

- В связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму во второй половине дня и до конца суток 12 августа, в течение суток 13 августа ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду, - говорится в сообщении.

В МЧС предупредили, что в таких условиях могут возникнуть ЧС, связанные с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.

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