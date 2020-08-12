У берегов Евпатории вытащили утопающего пьяного туриста

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У берегов Евпатории спасли тонущего туриста, который был в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Мужчина тонул в районе пляжа «Супер-Аква», спасатели заметили это и вытащили туриста из воды. Его госпитализировали в отделение реанимации Евпаторийской больницы в тяжелом состоянии.

В МЧС отметили, что с начала года зафиксировано 47 происшествий, спасено 36 пострадавших, погиб 31 человек.

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