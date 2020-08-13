Погода в Крыму на 13 августа: дожди и тепло до +29

В Крыму стало прохладнее. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 августа на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер днем северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременные дожди, временами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

В Керчи переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный до 14 м/с, при грозах шквал 12-17 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

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