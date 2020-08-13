Иномарка в Севастополе прорвалась сквозь ограждение «Херсонеса Таврического»

Водитель иномарки не вписался в поворот и врезался в ограждение музея-заповедника. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / ВКонтакте

Эпицентром активности пользователей в соцсетях стала запись об аварии в Севастополе: водитель BMW не вписался в поворот на улице Древней и пробил ограждение музея-заповедника «Херсонес Таврический». Обошлось без жертв.

И на этот раз комментаторы не обошлись без шуток, сообщает Крымское информационное агентство.

- Он не попал… Упал… Вернее, проник. Оно, конечно, смешно, но как?! Как этот маневр можно было трезвым совершить?! – вопрошает Кристина Л.

Другие пользователи со смехом предположили, что водитель «просто очень хотел в музей», и ему было «лень стоять в очереди». И вообще «лучший вид тот, который открывается из машины».

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