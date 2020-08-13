Министр финансов России отпуск провел в Крыму

В Крыму провел отпуск министр финансов России Антон Силуанов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму отпуск провел министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, народу на полуострове было много.

На пресс-подходе к нему обратились с вопросом об отпуске, на который Силуанов ответил, что в отпуске уже был. Когда ему задали уточняющий вопрос, где именно он отдыхал, минфин ответил, что отпуск провел в Крыму.

- Там было полно народу, - подчеркнул он.

Напомним, свой отпуск в Крыму также провел зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом он рассказал в своем Instagram. Комментаторы по живописному фону предположили, что отдыхал вице-премьер на ЮБК.

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