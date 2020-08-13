В Крыму предпринимателя посадили на 7 лет за подкуп сотрудника ФСБ

В Крыму предпринимателя за взятку ФСБ-шнику посадили на 7 лет в тюрьму. Фото: Архив "КП"

За взятку сотруднику управления ФСБ по Крыму Киевский районный суд Симферополя посадил предпринимателя в тюрьму на 7 лет.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, год назад сотрудник ФСБ изъял документы о деятельности частной охранной компании, владельцем которой была жена подсудимого.

Супруг решил помочь жене и дал взятку оперуполномоченному в размере 500 тысяч рублей. Мужчину задержали и заключили под стражу.

Против него возбудили уголовное дело по факту взяточничества в особо крупном размере. При этом вину подсудимый не признал.

Киевский районный суд Симферополя приговорил мужчину к 7 годам тюрьмы с лишением права занимать руководящие должности в предпринимательской сфере на 3 года.

Также его обязали выплатить штраф в размере миллиона рублей. На имущество обвиняемого наложили арест на сумму больше 5 миллионов рублей

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