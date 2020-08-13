Мошенники в «Одноклассниках» от имени Проценко пытались заработать деньги

Неизвестные создали аккаунт в «Одноклассниках» от имени Елены Проценко и просили деньги на лечение. Фото: Елена Проценко / Facebook

В соцсети «Одноклассники» неизвестные создали страницу главы администрации Симферополя Елены Проценко. С этого аккаунта мошенники пытались выманить у неравнодушных пользователей деньги.

- От моего имени были сделаны рассылки в личных сообщениях с информацией о моей болезни и просьбой помочь материально, - уточнила в своем Facebook глава администрации.

Весть об инциденте распространилась очень быстро, и на фейковую страничку подали жалобу администрации «Одноклассников».

Сейчас аккаунт заблокировали. Мэр города призвала людей не вестись на подобные сообщения и поблагодарила тех, кто сообщил ей об этой ситуации.

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