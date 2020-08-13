В Симферополе и Севастополе 14 августа частично отключат электричество

Отключение произойдет из-за ремонта электросетей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что будут проводиться ремонтные работы на электросетях.

Где не будет электротока

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Аблякима Керимова, 5-40;

ул. Закира Мустафаева, 5-41;

ул. Умера Адаманова, 5-40;

ул. Асана Сулейманова, 2-22;

ул. Амета Моллаева, 4-32;

пер. Багажный, 2-10(чет), 1-7(нечет);

бул. Ленина, 16, 18; пер. Шаталова, 4-10(чет);

ул. Проездная 2-11

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 15.00

ул. Оборонная, 2-8;

ул. Окопная, 1-15,

с 9.00 до 17.00

ул. Горпищенко, 3-13, 15-19, 29-35, 41-47, 53-59, 63, 8-18;

пр. Победы, 29,

село Орлиное: пер. Байдарский, 7; ул. Учительская, 2-10, 3-5; ул. Тополиная, 2-10, 3-9; ул. Тюкова, 30-А, 2-38, 1-43, 47; ул. Цветочная, 2-14, 1-25; ул. Круговая, 2; ул. Солнечная, 2-8, 1-9

с 7.30 до 16.00

ул. Борисова 1,7,9;

ул. Героев Бреста 33-В,33-Г,33-Д,33-Ж,35-А,35-Б,37,43,64;

ул. Маячная 32,34-Б,38,40,42,42-А,44,44-Б;

пр. Столетовский 5,9;

ул. Колобова 32

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