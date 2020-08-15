Погода в Крыму на 15 августа: без осадков и тепло до +29

Море прогрелось до +24.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, сохраняется и чрезвычайная пожарная опасность.
Температура морской воды в Феодосии 22°, в Алуште 25°, в Ялте 26°, в Севастополе 25°, в Евпатории 24° и в Черноморском 24°.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха до +28°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха до +27°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
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