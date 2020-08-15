Погода в Крыму на 15 августа: без осадков и тепло до +29

Море прогрелось до +24. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, сохраняется и чрезвычайная пожарная опасность.

Температура морской воды в Феодосии 22°, в Алуште 25°, в Ялте 26°, в Севастополе 25°, в Евпатории 24° и в Черноморском 24°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха до +28°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха до +27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50