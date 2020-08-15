Город Саки попал в топ-10 самых дорогих направлений для отдыха в бархатный сезон

Город Саки пользуется популярностью у отдыхающих.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Стали известны курорты, где больше всего потребуется отдать денежных знаков за крышу над головой осенью.
- В десятку самых дорогих направлений для отдыха в бархатный сезон вошли Окуневка, Алушта, Ялта, Севастополь, Алупка, Мисхор, Саки в Крыму, а также Петрозаводск и Эссойла в республике Карелия, Сочи в Краснодарском крае, - сообщили аналитики Tvil.ru.
Рейтинг, составленный на данных оплаченных заявок жилья для отдыха с 1 сентября по 31 октября, выглядит так (средние траты семьи на проживание в сутки, рублей):
Саки – 5639
Мисхор – 5857
Сочи - 5352
Алушта – 7452
Ялта – 7737
Севастополь – 8104
Алупка – 9000
Окуневка – 13864
Петрозаводск - 9000
Эссойла - 8300
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