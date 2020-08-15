Город Саки попал в топ-10 самых дорогих направлений для отдыха в бархатный сезон

Город Саки пользуется популярностью у отдыхающих. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стали известны курорты, где больше всего потребуется отдать денежных знаков за крышу над головой осенью.

- В десятку самых дорогих направлений для отдыха в бархатный сезон вошли Окуневка, Алушта, Ялта, Севастополь, Алупка, Мисхор, Саки в Крыму, а также Петрозаводск и Эссойла в республике Карелия, Сочи в Краснодарском крае, - сообщили аналитики Tvil.ru.

Рейтинг, составленный на данных оплаченных заявок жилья для отдыха с 1 сентября по 31 октября, выглядит так (средние траты семьи на проживание в сутки, рублей):

Саки – 5639

Мисхор – 5857

Сочи - 5352

Алушта – 7452

Ялта – 7737

Севастополь – 8104

Алупка – 9000

Окуневка – 13864

Петрозаводск - 9000

Эссойла - 8300

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50