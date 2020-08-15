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Общество

В Крыму на 15 августа выявлен 51 случай коронавирусной инфекции

Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 1715 заболевших COVID-19
Ольга АверьяноваОльга АверьяноваОльгаАверьянова
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За сутки в Крыму 51 новых заболевших коронавирусом.

За сутки в Крыму 51 новых заболевших коронавирусом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В регионе на 15 августа зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. Из них 14 выявлены при обращении за помощью к врачам, 18 – среди контактных, 19 – при проверке здоровых людей.

Такая информация появилась в соцсетях на страницах главы РК Сергей Аксенова.

Так сообщается, что в общей сложности за время пандемии в регионе официально зафиксировано 1715 заболевших опасной инфекцией. Выздоровевших за весь период – 1190 взрослых и детей.

Напоминаем, что накануне, 14 августа за сутки было 27 новых заболевших.

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