Погода в Крыму на 16 августа: сухо и тепло до +29

На ЮБК переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 августа на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, действует и штормовое предупреждение.

Температура морской воды: в Феодосии 21°, в Алуште 24°, в Ялте 25°, в Севастополе 24-25°, в Евпатории 24° и Черноморском 24°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 25…27°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха до +29°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

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