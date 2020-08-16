«У нас через каждые 10 метров котейка»: В соцсети появилось видео из Ялты

В Ялте очень много котов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Южный берег Крыма уже давно пора признать столицей кошачьи на полуострове. Лишнее тому подтверждение видео, которое размещено в одном из популярных пабликов соцсети.

- Посчитаете котов! Ялта - город котиков! - гласит пост под лаконичным 22 -секундным роликом.

Автор движется по дороге, снимая попутно мурлык, вальяжно греющихся на солнышке.

Пользователей соцсети, судя по количеству комментариев, тронул незамысловатый сюжет, причем мнения высказываются разнообразные: «Крысы рядом проходят, а коты ждут, когда им пожрать принесут!»; «Грызунов они боятся, ибо могут сдачи получить, а вот птиц душат»; «Пожрать бы принес, счетовод...»; «Что лучше 100 кошек или 100 крыс?!»; «Ялта - город пенсионеров и кошек».

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