В Крыму на 16 августа выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции

За сутки в Крыму 45 новых заболевших коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В регионе на 16 августа зарегистрировано 45 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 18 выявлены при обращении за помощью к врачам, 22 – среди контактных граждан, 5 – при проверке здоровых людей.

Такая информация появилась в соцсетях на страницах главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Так же сообщается, что в общей сложности за время пандемии в регионе официально зафиксировано 1760 заболевших опасной инфекцией. Выздоровевших за весь период – 1194 взрослых и детей.

Напоминаем, что накануне, 15 августа за сутки было зарегистрировано 51 новых заболевших.

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