36 тысяч автомобилей в сутки: На Крымском мосту установлен новый рекорд трафика

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань»

Накануне, 15 августа установлен новый рекорд трафика на мосту через Керченский пролив. За сутки по Крымскому мосту проехало 36 393 автомобилей.

- Всего за 11 недель лета в Республику Крым прибыло 720 тысяч машин, что превышает поток автомобилей, направляющихся в Краснодарский край, на 19 процентов, - отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

В последний день лета Керченский пролив пересекают по мосту свыше двух сот автобусов.

Так же каждый день здесь проезжает свыше двух тысяч грузовых машин.

Больше всего легковушек и автобусов проезжает через морской пролив в субботу-воскресенье, наименее загруженные дни недели – среда и четверг.

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