В Симферополе и Севастополе 17 августа частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что на линиях будут идти ремонтные работы

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Белы Куна, 3-11 (нечет), 4, 15;

просп. Победы, 230;

пер. Багажный, 2-10(чет), 1-7(нечет);

бул. Ленина, 16, 18; пер. Шаталова, 4-10(чет);

ул. Проездная 2-11

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

пр. Гагарина 12,14,16;

пр-т Античный 3;

ул. Степаняна 2;

пр. Победы 33;

ул. Горпищенко 49,51,52,54,56,60,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,75

село Орлиное: пер. Байдарский 7; ул. Учительская 2-10,3-5; ул. Тополиная 2-10,3-9; ул. Тюкова 30-А,2-38,1-43,47; ул. Цветочная 2-14,1-25; ул. Круговая 2; ул. Солнечная 2-8,1-9

с 7.30 до 16.00

ул. Героев Бреста 21-29(нечет),31-А,31-Б,31-В.

с 8.00 до 17.00

поселок ГРЭС: ул. Каширская 1-А,1-Б,1-39(нечет); ул. Кустарниковая 1-5(нечет); ул. Турбинная 1-53(нечет),2,4; ул. Шатурская 1-11(нечет),2-28(чет),19-27(нечет); ул. Яблочкова 2-А,3,5-13(нечет),7-А,13-А,13-Б,4-38(чет); ул. Зеленогорская 1-61(нечет),2-А,2-26(чет),14-А,32-36(чет),59-Б; ул. Мысовая 1-9(нечет),2-14(чет); ул. Фарватерная 2-12(чет),3-9(нечет); ул. Линейная 1-5(нечет), 2-18(чет); ТСН «Тепловик»; ул. Ангарская 9-В,11-А.

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