Температура воды в Крыму в Черном море 17 августа 2020

У берегов Феодосии море прогрелось до 23 градусов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, на восточном побережье море прогрелось до 24-25 градусов. Так, температура воды в Азовском проливе составляет 25 градусов, в Керченском проливе – 24 градуса.

В районе Карадага и Алушты море сохраняет 24 градуса тепла. На побережье Ялты также без изменений – вода прогрелась до 25 градусов. В Севастополе температура воды колеблется в пределах 22-24 градусов.

У берегов Феодосии море прогрелось до 23 градусов.

На западе Крыма синоптики не фиксируют особых изменений. В Евпатории и Черноморском температура воды по-прежнему составляет 24 градуса.

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