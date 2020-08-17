Погода в Крыму на 17 августа: без осадков и тепло до +29

Вода в Черноморском 24° Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 августа на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.

Температура морской воды в Феодосии 23°, в Алуште 24°, в Ялте 25°, в Севастополе 22-24°, в Евпатории 24° и Черноморском 24°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем до +29°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

Прогноз погоды по Керчи: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью до + 29°.

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