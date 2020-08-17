Крым попал в топ-10 популярных мест для отдыха на Новый год

Зимний Крым хорош и красив.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Лето на исходе. И россияне уже начали планировать отдых на Новый год, покупать авиабилеты для зимнего путешествия.
- Большинство россиян поедут в Крым встречать 2021 год. На втором месте — Карелия. Третье за Краснодарским краем, - такие выводы сделали эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проведя опрос пользователей соцсетей.
И так, «десятка» регионов, где россияне мечтают встретить Новый год 2021 (процент желающих от общего количества опрошенных):
Крым, 30,3%
Карелия, 21,21%
Краснодарский край, 12,12%
Московская область, 10,61%
Вологодская область, 6,06%
Ленинградская область, 4,55%
Северный Кавказ, 4,55%
Татарстан, 4,55%
Башкирия, 3,03%
Ставропольский край, 3,03%
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