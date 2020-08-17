Коронавирус в Крыму не отступает: плюс 24 заболевших за сутки

Фото: Архив "КП"

Коронавирусом заразились 24 человека в Крыму за сутки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- За 16 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 1 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 – при скрининге здорового населения (в том числе, 1 человек – прибывший из другого субъекта), – написал Аксенов.

С начала развития пандемии в Крыму зарегистрировали 1784 случая коронавируса, 83 из них завезли из-за границы, 113 – из субъектов РФ и по контакту с ними.

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