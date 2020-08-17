Планового отключения воды 17 августа в Симферополе не будет

Планового отключения воды в Симферополе не будет. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В крымской столице отменили плановое отключение воды на 17 августа.

Об аварийно-восстановительных работах пресс-служба предприятия «Вода Крыма» предупредила в соцсетях. Воду на сутки 17 августа должны были отключить в нескольких селах, садовых товариществах и некоторых микрорайонах крымской столицы. Руководство ГУП РК «Вода Крыма» даже хотело организовать подвоз воды для местных жителей.

Но, как сообщили в пресс-службе, восстановительно-аварийные работы отменили.

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