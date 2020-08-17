В Крыму умер еще один зараженный COVID-19

За сутки в Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки скончался еще один пациент с коронавирусом. Таким образом, количество умерших с COVID-19 составило 21.

Напомним, в Крыму за сутки коронавирусом заразилось 24 человека. 16 из них обратились к врачу самостоятельно, почувствовав неладное, одного нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Семерых выявили при скрининге здоровых лиц, один из которых приехал из другого региона России.

За весь период успешно побороли болезнь 1199 человек. За сутки в лабораториях обследовали 2120.

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