Резкий рост заболеваемости в Крыму не считают катастрофой

Рост заболеваемости коронавирусом специалисты связывают с высокой нагрузкой на окружающую среду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Крыму специалисты связывают в первую очередь с возросшей из-за курортного сезона нагрузкой на окружающую среду. Но в этом нет ничего критического.

- Конечно, антропогенная нагрузка у вас сейчас запредельная. Конечно, свою роль играет перегруженность пляжей и переукомплектованность, особенно частного сектора. С другой стороны, есть неподготовленность инфраструктуры гигиенической, - объяснил РИА Новости Крым депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Кстати, в ближайшем будущем такой же резкий скачок ожидается и в других регионах России, куда вернуться проведшие в Крыму отпуск туристы. Но, по словам Онищенко, здесь также нет ничего катастрофичного. Он добавляет, что сейчас в приоритете должен быть уровень человеческого здоровья.

- Если человеку все говорят носить маски, а он не носит или он знает, что надо мыть руки, но не делает этого, то можно еще трижды закрыть всех, обрушить экономику окончательно, а толку будет мало от этого, - подчеркивает бывший главврач.

Главная цель на сегодня – работа с населением на тему здоровья и обеспечения условий для выполнения рекомендаций. К примеру, важно отслеживать соблюдение соцдистанации даже на отдыхе. Если следовать всем советам, то снизится риск заболевания и улучшится общая ситуация.

- У нас есть заболевания, где не надо никаких обследования проводить, настолько они манифестно проявляются. А поскольку коронавирус – это 60% случаев бессимптомного или легкого течения, то, конечно, вы не владеете полной ситуацией. С точки зрения эпидемиолога, это повышает вероятность заражения нашего самого главного контингента риска – старшего населения, - подытожил Онищенко.

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