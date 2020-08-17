В Крыму построят дорожный обход Симферополя в сторону ЮБК

Теперь на ЮБК добираться стане удобнее и быстрее. Фото со страницы Евгения Кабанова в соцсетях

В Крыму выбирают территорию для юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу «Таврида» с дорогой на Южный берег. Обход будет начинаться в районе села Мазанка.

- Это перспективный объект, который мы начинаем проектировать в этом году. Стоимость - более 25 млрд рублей. Это даст возможность всем крымчанам и гостям Республики Крым, минуя город Симферополь, спокойно оказаться на Южном берегу Крыма, – рассказал заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов.

Для будущей дороги построят несколько транспортных развязок съездов и примыканий к действующим трассам. Сейчас обсуждается, где будут располагаться новые объекты.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50