Отдых в Крыму первые два месяца осени будет дешевым для туристов

Осенний период порадует отдыхающих достаточно низкими ценами на номера в отелях.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В этом году многие туристы по Крыму путешествуют на личном автомобиле. Считается, что так дешево и сердито, ведь условия для комфортного автотуризма почти все есть.
– Автотуризм дает возможность увидеть, как можно больше достопримечательностей, посетить больше экскурсий и увидеть больше живописных мест – уникальные дворцы на ЮБК, памятники, золотые пляжи на восточном берегу, – отмечает министр курортов и туризма региона Вадим Волченко, слова которого приводит Крымская газета.
В июле на полуостров заехало 64% туристов на личной машине. Положительные прогнозы строят и на август, и на бархатный сезон. Кстати, осенний период порадует отдыхающих не только урожаем спелых фруктов, но и достаточно низкими ценами.
Так, дешевый отдых, по данным одного из российских сервисов бронирования жилья, ждет туристов на берегу Азовского моря в городе Щелкино – там отель для семьи из нескольких человек обойдется в 1023 рубля.
Также популярность у туристов на период с 1 сентября по 31 октября набирают Саки и Феодосия – за сутки местные отели возьмут 1085 и 1092 рубля соответственно. В Алуште, Евпатории, Ялте и Алупке отдых получится чуть дороже – в среднем на 100-150 рублей.
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