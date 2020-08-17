Отдых в Крыму первые два месяца осени будет дешевым для туристов

Осенний период порадует отдыхающих достаточно низкими ценами на номера в отелях. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В этом году многие туристы по Крыму путешествуют на личном автомобиле. Считается, что так дешево и сердито, ведь условия для комфортного автотуризма почти все есть.

– Автотуризм дает возможность увидеть, как можно больше достопримечательностей, посетить больше экскурсий и увидеть больше живописных мест – уникальные дворцы на ЮБК, памятники, золотые пляжи на восточном берегу, – отмечает министр курортов и туризма региона Вадим Волченко, слова которого приводит Крымская газета.

В июле на полуостров заехало 64% туристов на личной машине. Положительные прогнозы строят и на август, и на бархатный сезон. Кстати, осенний период порадует отдыхающих не только урожаем спелых фруктов, но и достаточно низкими ценами.

Так, дешевый отдых, по данным одного из российских сервисов бронирования жилья, ждет туристов на берегу Азовского моря в городе Щелкино – там отель для семьи из нескольких человек обойдется в 1023 рубля.

Также популярность у туристов на период с 1 сентября по 31 октября набирают Саки и Феодосия – за сутки местные отели возьмут 1085 и 1092 рубля соответственно. В Алуште, Евпатории, Ялте и Алупке отдых получится чуть дороже – в среднем на 100-150 рублей.

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