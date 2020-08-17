В Крыму началась уборка урожая винограда

Крымские аграрии приступили к сбору урожая винограда. Фото: официальный сайт Минсельхоз Крыма.

Крымские аграрии приступили к сбору урожая винограда. На сегодняшний день с 60 гектаров площади убрали почти 300 тонн ягоды.

- Всего в этом году предстоит убрать почти 15 тысяч гектаров общей площади виноградников, из них около 2 тысяч гектаров – столовые сорта, остальные – технические, - рассказал министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин, слова которого приводят в пресс-службе Минсельхоза Крыма.

В прошлом году количество собранного винограда побило пятилетний рекорд: тогда собрали 100,2 тысячи тонн. Уборка урожая в 2019 году началась 16 августа, а закончилась 14 ноября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50