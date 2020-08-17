В селе Бахчисарайского района пожарные полтора часа тушили поле

Пожар тушили около полутора часов. Фото: официальный сайт МЧС по РК.

В селе Шевченково Бахчисарайского района загорелась хозпостройка на территории частного домовладения. Огонь также распространился на сухую траву рядом с сараем.

Сообщение в пожарную службу поступило утром 16 августа. Оперативно выехавшие на место происшествия спасатели застали горящую времянку. Огонь также перекинулся на сухую траву рядом с постройкой.

На ликвидацию пожара ушло около полутора часов. Общая площадь выгоревшего сухостоя составила 500 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Напомним, в районе села Тенистое 9 августа загорелся лес. Потушить его удалось только вечером 11 августа. Площадь пожара составила 36,29 гектар.

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